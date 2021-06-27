Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)

Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

BAKAN SOYLU DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremin ardından yapılan örnek konutta incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

BAKAN SOYLU DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremin ardından yapılan örnek konutta incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile helikopterle Başkale ilçesine geçti. İlçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapılan örnek konutta ve konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu, "Bir kısmınız 'kendimiz yapalım' diyorsunuz.Tecrübemiz şu, daha önce de depremler oldu. Parasını verdik vatandaş kendi evini yaptı. O evler tekrar yıkıldı. Biz devlet olarak o zaman nasıl bir durumda kaldık. 'Depremde yapılan evler yıkıldı' dediler, anlatamıyoruz. Biz yapmadık, parasını verdik onlar yaptı. Oysa bizim yaptıklarımız projesiyle, çelik konstrüksiyon, su ve elektrik tesisatıyla ısı yalıtımıyla biz sizi düşünerek bunları ortaya koyuyoruz. Güneş enerjisi hattı da gelecek. Benim sizden talebim, merkezde fay hattının olmadığı ve uzmanların olabilir dediği yerlere yapılacak. Ancak fay hattının etkileyebileceği yerlerde bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Size yanlış yapmış oluruz. Haksızlık etmiş oluruz. Bu meseleleri hep birlikte istişareyle eğer çözersek bir sonuç alırız" dedi.Türkiye-İran sınır hattında yapılacak olan 63 kilometrelik sınır duvarı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Ağrı ve Iğdır sınır duvarları bitti. Şimdi Van'da, İller İdaresi GM koordinasyonunda TOKİ ile yıl sonuna kadar 63.1 km sınır duvarına başlıyoruz.Yapılan duvarların yanı sıra bin 182 kilometre doğu sınırının 740 kilometresini  optik kulelerle; terör, kaçakçılık, kaçak göçe önlem olarak gözetlenecek" diye konuştu.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve  Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralanmıştı.

Behçet DALMAZ- Harun AKSU/BAŞKALE (Van), 


Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 21:47:16. #1.15#

title