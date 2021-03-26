Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz
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Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz

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Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kendini devletin yerine koymaya çalışıp da, onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı ele aldı.

"ŞEKİL YAPAN KİM VARSA ÇÖKECEK"

Mafya ve organize suç örgütleri ile mücadelede önemli bir yaklaşım elde edildiğine dikkat çekilen yazıda, Soylu'nun konuşmasında yer verdiği şu ifadelere dikkat çekildi: "Kendini devletin yerine koymaya çalışıp da, onların diliyle söylüyorum, 'şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz."

DEVLETİN DURUŞUNU ORTAYA KOYDU

Böylelikle kendini devletin yerine koymaya çalışanlara savaş açıldığını açıklayan Bakan Soylu, son zamanlarda yapılan operasyonlarla gündeme gelen organize suç örgütleri ile mücadelede devletin nerede durduğu da oldukça net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

SON AYLARIN GÜNDEM KONUSUYDU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit söylemlerinin yer aldığı mektupla birlikte siyasilerin gündemi organize suç örgütleri olmuştu. Kılıçdaroğlu söz konusu mektuplar yüzünden şikayetçi olmuş, Çakıcı ise konuya ilişkin savcılıkta ifade vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuya müdahil olup, "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" demişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:12:55. #1.14#
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