Bakan Soylu: Rabia Naz üzerinden tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor

14.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ile meclis komisyonu çalışmalarını izleyen 3 gazetecinin mahkemeye sevk edilmesi hakkında "Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor" dedi.



Meclis Komisyonu'nu takip eden gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ve KHK TV muhabiri Tuba Demir'in gözaltına alınmasının ardından Bakan Soylu sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu" kaydederek, kimsenin bu soruna girmek istemediğini, girenlerin de "sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanların tepkiyle susturduğunu" savundu. Euronews.com'da Görüntüle