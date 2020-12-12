Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum
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Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

12.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:00
Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, intihar vakaları ve kadın cinayetlerini istismar edildiğini belirterek, "Başımıza kötü işler gelebilir. Geride bıraktıklarımıza, hiç olmazsa kötü mirası bir yük olarak bırakmayalım. Bir kız babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, iki elimi bacağımın üzerine koyup, 'ben ne diyeceğim' diyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de bakanlığın bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Sivas'ta ekonomik nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulunan bir kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden para cezası uygulandığı yönündeki gazete haberlerini göstermesi üzerine söz aldı.

"GERİDE KALANLAR İNCİNMESİN DİYE SÖYLEYEMİYORUZ"

Bakan Soylu, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu kişiye para cezası uygulanın insani olmayacağı ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladığını anımsatarak şöyle konuştu: "Sayın Altay, bakın bu Meclis'te Gergerlioğlu diye birisi var. Bu tip yalanlara ve dezenformasyonlara çok başvuruyor. Lütfen, bu tip dezenformasyonlarla ilgili siz tecrübelisiniz. Bakın burası gazetelerin dillendirildiği yer olmamalıdır. Konuştuğumuz mesele bir insan canıdır. Her insanın intiharı, hepimizi üzer. Ama dünyada da Türkiye'de de oluyor maalesef ve bir şeyi daha söyleyin. Bu intiharların nedenlerini bu gazetelerde yazmasına rağmen o insanların geride kalanları incinmesin diye söyleyemiyoruz. Anlatamıyoruz ve içimize atıyoruz. Oysa bunu istismar edenler o kadar fazla ki."

"ÖYLE İŞLERLE KARŞILAŞIYORUZ Kİ 'BEN NE DİYECEĞİM' DİYORUM"

"Hepimiz aile sahibiyiz. Hepimizin başına kötü işler gelebilir. Ama geride bıraktıklarımıza, hiç olmazsa kötü işlerin mirasını ömür boyu sırtlarında bir yük olarak bırakmayalım. Bunu bu Meclis'e de bırakmayalım. Aynı şey kadın cinayetlerinde de oluyor. Bir aile mensubu olarak söylüyorum. Bir kız çocuğu babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki; iki elimi bacağımın üzerine koyup 'ben ne diyeceğim' diyorum. Ama bunu istismar edenler, o kadar acımasız istismar ediyorlar ki şuramıza geliyoruz. Bizi olayların ne olduğunu resmen açıklamak zorunda bırakıyorlar. Burada siyaseti keselim ne olur. Ben sizden de yardım istiyorum. Meclis'ten de yardım istiyorum. Bunu istismar edenlere karşı hep beraber mücadele edelim ne olur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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