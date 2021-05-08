Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde 'stajyer İçişleri Bakanı' sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de, Elif Çakır ve Taha Akyol'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında kullandığı ifadelere de tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Soylu, "Sayın Akşener benim için 'aptal' dedi. 'Bunu yapan aptal, aptallık. Ben İçişleri Bakanı olsaydım.' dedi. 6 ay yaptı İçişleri Bakanlığı, stajyer İçişleri Bakanı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam bu tip sözler ağzımdan ağır çıkar. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etti, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret bir insana yakışmaz, bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Çok üzüldüm, doğru da değil. Bu kadar kibir, gurur, kendini bilmezlik... Bana aptal demiş, Cenab-ı Allah'a havale ederim, nefsileştirmem ama Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir. Sayın Devlet Bahçeli'ye söylediği söz..." ifadelerini kullanmıştı.

"BU STAJYER BAKAN, VESAYET ODAKLARINA KAFA TUTTU"

Meral Akşener, Bakan Soylu'nun sözlerine "Bu stajyer bakan... Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İÇİN BAŞLATILAN ÖN SORUŞTURMA

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan ön incelemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Bakan Soylu'nun İmamoğlu'na "Bence suçlu ama soruşturma izni vermeyeceğim" sözlerine, "Çok vahim bir şey. Hukuk yok, kanun yok demek bu. Tek adam rejiminin yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi bu. Trajik bir durum bu. Adaletin ortadan kalktığı... Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği noktadır. Esas mesele şu Fatih Sultan Mehmet Han'a hepimiz saygı göstermek durumundasınız. Bu başka bir şey. Ama türbe tekmelenmiyor, böyle bir şey yok. Türkiye'nin düştüğü bu durumlara yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu.