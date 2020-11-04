Bakan Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına ilişkin servis edilen fotoğrafta korona tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer alması dikkat çekmişti. Fotoğrafın arşiv fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandığına dair dün yapılan duyuruda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu fotoğrafın kullanılması kafaları karıştırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı web sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü" denilerek içerisinde Bakan Soylu'nun de yer aldığı bir fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafa "İletişim Başkanlığı- 03.11.2020" bilgileri de işlendi.

BAKAN SOYLU TOPLANTIYA KATILDI MI?

Fotoğraf incelendiğinde ilk anda Bakan Soylu'nun da koronavirüse yakalandığını 31 Ekim'de duyurmasından 3 gün sonra bu toplantıya katıldığı şeklinde bir algı oluştu. Soylu'nun yer aldığı fotoğrafın kullanması Başkent Ankara'da Soylu'nun sağlık durumu ve kabinenin telekonferans yoluyla mı toplantıyı gerçekleştirdiği konularında birçok yoruma yol açtı.

ARŞİV FOTOĞRAF KULLANILMIŞ

Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı" denilerek aynı kabine toplantısı fotoğrafı "Arşiv" uyarısıyla birlikte fotoğrafla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı duyuruları üzerinde yapılan incelemede dün kullanılan arşiv fotoğrafının 20 Ekim 2020 tarihli Kabine toplantısına ait olduğu anlaşıldı.