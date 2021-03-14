Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Servet annemiz şu anda bu millete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katıldı.

"RABBİM CENNETİYLE MÜŞERREF KILSIN"

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: ''Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemizi Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. "Servet annemiz şu anda bu millete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum''

Servet Soylu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı