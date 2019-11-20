Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil
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Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil

20.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:19
Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil

İçişleri Bakanı , Menzin cemaati olarak bilinen grubun İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi. Soylu, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." dedi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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