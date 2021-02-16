Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara harekatını anlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından TBMM'de kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit edilen 13 vatandaşımızın kaçıldığı dönemde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar' dediğini aktardı.

"KİMLERİN NASIL İSTİSMAR ETTİĞİNİ BİLİYORUZ, AÇIKLAYACAĞIZ"

Kaçırılan 13 vatandaşımızın ailelerinin yanında kaçırıldığını belirten Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı, hiçbirisi operasyonda kaçırılmadı. PKK ve FETÖ inşasıyla gerçekleşen çalışmayla söylenenler bir amaca atıf için söylenmektedir. Hem acımız var hem bıçağı biraz daha sokarak kanırtmak için söyleniyor. Kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin tüm birimleriyle birlikte yaşıyoruz. Biz bu ailelere vatandaş değil evlat muamelesi yaptık. Ancak biz kimlerin nasıl görüştüğünü ve istismar ettiğini de biliyoruz. Hepsini burada açıklayacağım."

"BİR VEKİL YAKIN ZAMANDA ORAYA GİTTİ"

Allah razı olsun TSK'dan. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Belçika numaralı telefondan ailelere telefon açtılar. Bombalamasınlar dediler. Çocukları katlettikten sonra ölümlerinde de ailelerini istismar etmeye kalktılar.

"PERVİN BULDAN, 'BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR' DEMİŞTİ"

Çocuklar kaçırıldığında Öznür Çalık, Pervin Buldan'ı aradı. Kim kaçırmış diye bakalım dediler. Pervin Buldan, bu çocuklar kaçırıldığı zaman dedi ki: 'Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar' 1987 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın… Bunlara acımayan, benim polisime, askerime, kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı?

"O KARAYILAN'I BİN BİR PARÇAYA BÖLMEZSEK..."

Bombalama yalanlarını bildiğimiz için hemen inisiyatif alarak valiye, başsavcıya, 2. Ordu komutanına 'beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yürüteceksiniz' dendi. Fotoğraflar çekilecek, aileler gelecek ve vücut bütünlükleri görülecek, hepsinin tutanakları tutulacak. Otopsi raporlarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek.