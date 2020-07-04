Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA