Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek güvenlik toplantısına katıldı.

KOCAELİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarete katılmak için sabah erken saatlerde Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, Vali Seddar Yavuz'un makamına konuk oldu. Bakan Soylu daha sonra valilik kampüsünde düzenlenen Kocaeli Güvenlik Toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm. Ahmet Kandir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli milletvekilleri ve birim müdürleri katıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Seyit Torun Lionel Messi
Magazin İbrahim Tatlıses Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Mesut Özil Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Bakan Soylu Kocaeli'de güvenlik toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:03:53. #1.12#