Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. BAKAN SOYLU: ŞANSLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3 terörist. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.