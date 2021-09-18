Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü - Haberler
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Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde bir ilkin yaşandığını ve terörist sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Yassıada'yı ziyaret etti. Buradan eşiyle paylaşımda bulunan Bakan Soylu, programlarının devamına katılmak için Edirne'ye hareket etti. Edirne'de açıklamalarda bulunan Soylu, çok önemli bir bilgiyi de ilk kez paylaştı.

"TERÖRİST SAYISI 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜ"

Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, şu anda yurt genelinde tespit edilen terörist sayısının da 197 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, son kalan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi adına güvenlik güçlerinin büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Bakan Soylu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.
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Haber: Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü - Haberler
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