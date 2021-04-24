Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model araba ile videosunun çıkmasını Bakan Soylu'yu etiketleyerek eleştirdi. Atay'ın bu sözlerine tepki gösteren Soylu, "Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur Barış Atay" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİP Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'nun yeğeninin son model araba ile videosunun çıkmasının ardından gerildi.

Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model bir araba ile olan görüntüsüne Barış Atay, "Ohh paralar buralara gidiyormuş ooooooh" tepkisini gösterdi.

"SATAŞIYORSUN SONRA AĞLIYORSUN"

Atay'ın sözleri sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Süleyman Soylu, Atay'ı etiketleyerek şunları yazdı:

"Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur @barisatay"

BARIŞ ATAY'DAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'nun bu tepkisinin arrdından "Yok bakan efendi. Muhattap sensin. Arabayı öğrenene kadar, odana girip fotoğraf çektirenleri öğrenseydin belki "tanımadığın" her suçluyla anınız olmazdı. Ayrıca, naparsın, tekrar mı saldırtırsın, hesap mı sorarsın? "Sormazsan namert olduğunu söylediğin" hesaba benzemesin!" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Muslera Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 19:02:51. #1.15#

title