Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model araba ile videosunun çıkmasını Bakan Soylu'yu etiketleyerek eleştirdi. Atay'ın bu sözlerine tepki gösteren Soylu, "Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur Barış Atay" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİP Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'nun yeğeninin son model araba ile videosunun çıkmasının ardından gerildi.

Sosyal medyada Süleyman Soylu'nun yeğeninin son model bir araba ile olan görüntüsüne Barış Atay, "Ohh paralar buralara gidiyormuş ooooooh" tepkisini gösterdi.

"SATAŞIYORSUN SONRA AĞLIYORSUN"

Atay'ın sözleri sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Süleyman Soylu, Atay'ı etiketleyerek şunları yazdı:

"Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur @barisatay"

BARIŞ ATAY'DAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Soylu'nun bu tepkisinin arrdından "Yok bakan efendi. Muhattap sensin. Arabayı öğrenene kadar, odana girip fotoğraf çektirenleri öğrenseydin belki "tanımadığın" her suçluyla anınız olmazdı. Ayrıca, naparsın, tekrar mı saldırtırsın, hesap mı sorarsın? "Sormazsan namert olduğunu söylediğin" hesaba benzemesin!" ifadelerini kullandı.