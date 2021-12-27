Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden örnek verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden örnek verdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye terör örgütü ile ilişkili kişilerin alındığı iddiası üzerine başlatılan özel teftişle ilgili kameralar önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklaması esnasında kendi şirketi üzerinden de örnek vererek, "Benim de küçük de olsa bir şirketim var. Ben de işçi aldığım zaman elbette adli sicil kaydına bakıyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına ilişkin özel teftiş başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelen tepkilerin ardından bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları esnasında kendi şirketi üzerinden örnek vermesi de dikkat çekti.

Soylu, "Siz eğer bir personelin alım kriterlerini, bu ülkenin temel olarak güvenlik esasına dayandırmaz da FETÖ'den ihraç edilenleri, polisin şehadetinde parmağı olanları, PKK ile ilgili olanları ve nihayetinde sözde kendisinin din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar edenleri bir kurumun içerisine alırsanız bu normal mi? Hanginiz iş arkadaşı olarak böyle insanlarla yürümek istersiniz?

Güvenlik soruşturmaları kanunumuz nettir. Kurumların yetkileri bellidir. Böyle bir şey çıktıktan sonra Valiliğe müracaat etmelisiniz. Bu kişilere de durumu anlatırsınız. Ama bunu da personel yöneticiliği için işe aldığınız birine yaptırmamalısınız. Devletin muhatabı burada büyükşehir belediyesinin kamu yöneticileridir, örneğin genel sekreterleridir. 'Bunları işe alacağız bir bakar mısınız' denilmelidir. Benim de küçük de olsa bir şirketim var. Ben de işçi aldığım zaman elbette adli sicil kaydına bakıyorum ama benim öyle bir yetkim yok, sonuçta özel sektördeki bir şirket sahibiyim orada. Ama bakın kamuya adam alıyorsunuz siz burada. İSKİ'de suyun başına bir kişiyi alıyorsunuz. Oraya kimin geldiğini gördüğünüz adamları işe alıyorsunuz. Yarın öbür gün İSKİ'nin İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz. Bizim derdimiz terörle mücadeledir." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor?

Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturulmaya çalışılıyor?

 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?

Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Turk Evladi:aynen sirketin cok kucuk, mini minnacik, sirket degil sirketcik Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title