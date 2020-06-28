Bakan Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katıldı
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Bakan Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katıldı

- Bakan Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Diyarbakır'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

28.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:09

- Bakan Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katıldı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Diyarbakır'da güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ile Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanı Hasan Yiğit, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Emniyet Müdür yardımcıları, İl Jandarma Şube müdürleri eşlik etti.

Açılış görüntüsünün ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Bakan Soylu Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katıldı

Kaynak: İHA

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