Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
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Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" paylaşımı geldi.

16.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:28

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Turgut Aslan'ın yeni görevine atanmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından "'15 Temmuz için, FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu" paylaşımını yaptı.

Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın

Aslan'a "Sen bizim kahramanımızsın" diyen Soylu, atama kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın

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