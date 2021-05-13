Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yayınladığı video ile kendisini hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi. Soylu, açıklamasında Mehmet Ağar'ın Peker'in Yalıkavak Marina hakkındaki iddialarına verdiği yanıta da değindi. Ağar'ın "Biz olmasak buraya mafya çökecek" sözlerinden rahatsız olan Soylu, "Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolar ile ciddi iddialarda bulunmaya devam ediyor. Peker, bugün yayınladığı yeni videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Bakan Soylu'dan yanıt ise gecikmedi.

SOYLU RESTİ ÇEKTİ: İDDİANI HER ŞEY AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN YARGIYA TAŞIYORUM

Sosyal medya üzerinden iddialara yanıt veren Soylu, deyim yerindeyse Peker'e resti çekti. "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum" diyen Soylu, "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol." ifadelerini kullandı.

"BENİMLE TEMASIN İSPATLANIRSA İDAM DAHİL HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM"

Peker ile herhangi bir bağlantısı olmadığına vurgu yapan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım." dedi.

AĞAR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖTÜRÜ RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Soylu açıklamasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta da değindi. Peker, Ağar'ın iş adamı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığını iddia etmişti. Ağar ise Peker'in bu iddialarına "Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli, buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır." diyerek yanıt vermişti.

Açıklamasında Ağar'ın bu tezinden ötürü rahatsızlığını dile getiren Soylu, "Bu süreçte 'belki dil sürçmesidir' diye hala tekzibini beklediğim cümle. Biz olmasa idik oraya mafya çökecekti cümlesidir. inşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil." şeklinde konuştu.