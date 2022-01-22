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Son dakika gündem: BAKAN SOYLU'DAN MARDİN'DE İL GÜVENLİK TOPLANTISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Mardin'e geldi.

MARDİN (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Vali Mahmut Demirtaş'ın karşılamasından sonra İl Güvenlik Toplantısı'na geçti. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda; terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve koronavirüs ile ilgili konuların ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Soylu'nun açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika gündem: BAKAN SOYLU'DAN MARDİN'DE İL GÜVENLİK TOPLANTISI

Son dakika gündem: BAKAN SOYLU'DAN MARDİN'DE İL GÜVENLİK TOPLANTISI

Son dakika gündem: BAKAN SOYLU'DAN MARDİN'DE İL GÜVENLİK TOPLANTISI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mahmut Demirtaş, Süleyman Soylu, mehmet ersoy, Mardin, Güncel, Haber

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