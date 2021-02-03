Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Gündeme dair birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Soylu, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

ERDOĞAN SİYASETİ BIRAKIRSA NE YAPACAK?

Bunlardan birisi de Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri oldu. Işık'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasete devam eder misiniz?" sorusuna Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren de ondan sonra siyaset yapmam" sözleriyle yanıt verdi.

"FİKİRLERİMİ İSTEDİĞİ ANDA EMRİNE VERMEYE HAZIRIM"

Açıklamasının devamında "Özgürlük, hürriyet, egemenlik, bütün bu anlamları var. Şimdi bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Ben de bu Türkiye'nin Allah'a milyonlarca defa şükürler olsun ki bunu gerçekleştiren kadrosunun içindeyim. Benim için bundan daha büyük şeref yok. Bu kadronun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Benimle ne kadar çalışmak isterse yarın çalışmak istemeyebilir. İddiamı, düşüncelerimi, ülkemle ilgili fikirlerimi istediği anda emrine vermeye hazırım."