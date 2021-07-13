Menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için Bakan Soylu'dan duygu dolu sözler: Milletine aşık bir insandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayarak şehit düştü. Menfur saldırısının ardından Bakan Soylu, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Tarifi olmayan acılar vardır. Hasan Müdürümüz, iyi bir baba görevine sadık bir Polis memleketine milletine aşık bir insandı" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TARTIŞMA, TACİZ İDDİASI ÜZERİNE TUTANAK DÜZENLENİNCE ÇIKMIŞ

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇMIŞ

Yaşananların ardından polis memuru Nasuh Çulcu, öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e 3 el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN SOYLU: MİLLETİNE AŞIK BİR İNSANDI

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarifi olmayan acılar vardır. Hasan Müdürümüz, iyi bir baba görevine sadık bir Polis memleketine milletine aşık bir insandı. Uğradığı menfur saldırı sonucu Şehit düşen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.