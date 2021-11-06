Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk'te Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sunduğu "Perde Arkası" programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEKRAR BAŞIMIZA GELİR DİYE ENDİŞE EDİYORUM"

Programda Bakan Soylu'ya 2018 yılında katıldıkları bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la çarpışma anları da soruldu. Bunun insani bir durum olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Geçen gün yine 29 Ekim dolayısıyla vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey. Allah korusun, tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum." dedi.

"DAHA DİKKATLİ YÜRÜYORUM"

Terör örgütünden ve dağa çıkmaktan korkmadığını belirten Soylu, "Kedi ve köpekten korkmam. Ama başka işlerden insan korkar. Ben korkuyorum. Çünkü dedikodu gibi bu tip şeylerle, insanların dile düşmek kadar insanı ürküten başka bir şey yoktur. Zaten iftiralarla karşı karşıyayız. Tekrar böyle bir şey olabilir diye artık dikkatli yürüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Anıtkabir'de düzenlenen bir törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile o dönemki Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görüntüleri gündem olmuştu. Soylu'nun, tören bittikten sonra makam aracına doğru giderken, Albayrak'la omuz omuza geçişmesi üzerine birçok spekülasyon çıkmıştı.

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