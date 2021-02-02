Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aralarının bozuk olduğu iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Bütün yorgunluğumuza yorgunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARAMIZDA BİR ŞEY OLMADI"

Bakan Soylu, aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum. Bütün yorgunluğumuza yorgunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" şeklinde yanıt verdi.

"SİYASETİ BIRAKIRSA BEN DE BIRAKIRIM"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra siyasete devam eder misiniz?" sorusuna Soylu,"Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bırakırsa ben de bırakırım. Benim de bırakmamı isterse ben de başım üstüne. Bugün öyle bir dönem yaşıyoruz ki bazı şeyler bundan 50 yıl sonra anlaşılacak" ifadelerini kullandı.