Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
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Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de camilerin ses sistemine sızıp minarelerden şarkı açılmasıyla ilgili olarak "Yapanı buluruz, caminin dibinde ezanı dinletiriz" dedi.

23.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:07

İzmir'de geçtiğimiz gün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından "Çav Bella" şarkısı, bundan bir gün sonra ise Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısı çalındı.

Yaşanan olaylar sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya müdahil olan kişilerin yakalanması için de İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

"BULURUZ CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda yaşanan vahim olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu olayın failleri için "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Bu Ramazan ayında milletin bu konudaki düşüncelerine inaçlarına saldırı beklenmez.

Ama biz birçok şeyin hakkından geldik bunun da hakkından geliriz buluruz yani. Buluruz ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmıştı. Türkiye'de gündem olan skandala gerek siyaset dünyasından gerekse sanat dünyasından herkes tepki göstermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

ERDOĞAN CHP'YE YÜKLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz

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