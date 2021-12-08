Bakan Soylu bütçe görüşmelerinde kürsüden haykırdı: Vallahi billahi devlete iftira attırmam

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti grubu arasında yumrukların havada uçuştuğu tartışmanın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı.

"KÜRTLER BU ÜLKENİN ASLİ UNSURUDUR"

Meclisteki Kürdistan meselesine ilişkin konuşan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bir, bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. İki, bu aziz millette Kürt düşmanlığı yoktur. Üç, bu ülkede kimin paravanı olduğunu bildiğimiz ve kırk yıldır emperyalizmin oyuncağı olarak bu ülkeye kan kusturmaya çalışan PKK'ya karşı karşıtlık ve düşmanlık vardır. Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Aleviler de asli unsurudur. İstismarlarınızı bu gazi Meclis altında yapmanıza müsaade etmeyeceğiz."

Süleyman Soylu, sözlerine "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Size bu devlete iftira ettirmem." diyerek devam etti.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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