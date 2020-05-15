Bakan Soylu: "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti.
15.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."
Kaynak: AA