Bakan Soylu: "Bizi millet yapan değer devlet de yaptı"

"Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü Laz'ı ile hep birlikte yaşıyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi millet yapan değerler aynı zamanda da devlet de yapmıştır. Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz" dedi.

"10 Ocak Türkiye İdareciler Günü" dolaysıyla düzenlenen ödül törenine katılan Bakan Soylu, idareciliğe ilişkin önemli mesajlar verdi. Makamların, paranın, gücün, dünyaya ilişkin her ne varsa arkalarında kalacağını ifade eden Soylu, bu mesleklerin, rahatının, huzurunun, refahının kıt olduğunu ama duygusunun, hissiyatının yüksek meslekler olduğunu kaydetti.

"Bizi millet yapan değerler aynı zamanda da devlet de yapmıştır" sözlerine yer veren Soylu, "Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz. İşte onun için, 'vekaletler savaşı'nın cazibesine kapılmadan, terör örgütleriyle hiçbir noktada aynı çizgiye gelmeden kıyasıya bir mücadeleyi bir sürdürebiliyoruz" dedi.

Irkçılığın ağına düşmeme uyarısı

Avrupa'daki gibi ırkçılığın ağına düşmeme uyarısı yapan Bakan Soylu, "Coğrafyasında Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü Laz'ı ile hep birlikte büyük bir millet olarak yaşayabiliyoruz. Bizim bu topraklarda olabilmemizin bir sebebi, bir anlamı vardır. Bu ne bizim ecdadımızın rastgele bir seçimi ne de bu bir tesadüftür. Bu, insan iradesinin çok üzerinde, Cenabı Hakk'ın tartışılmaz iradesinin neticesidir" diye konuştu.

"Kimliğimize, örfümüze, kültürümüze birliğimize çok saldırılar oldu"

Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara dikkat çeken Bakan Soylu, "Darbeler, ekonomik saldırılar, 15 Temmuz'lar... Kimliğimize, örfümüze, kültürümüze birliğimize çok saldırılar oldu. Bugün bu devlet geleneği ve bu anlayış ayakta durmakta ve bugün bu saldırılardan da güçlü bir şekilde çıkmaktayız" dedi.

"Beytüşşebap'a çıktı diye sevindi"

3,5 ay önce Bakanlıkta televizyonda izlediği bir anısını anlatan Bakan Soylu, "Bir öğretmen kurası vardı. Bir öğretmen kurasını çekti, bugünkü gibi hatırlıyorum, 'Allah'a şükür Beytüşşebap'a çıktı' dedi. Bunu söyleyen bir kız ve öğretmen. Belki de bundan yıllar önce Beytüşşebap kurasını çekseydi, acaba aklından neler geçecekti. Bu grafiği ters çevirebilmek için sağ sola müracaatlar yapacak ve oraya gitmemek için çare arayacaktı" dedi.

Konuşmaların ardından "hizmet ödülleri" kapsamında mülki idari amirlere plaket verildi. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal'a, Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü Tunceli Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam'a, Vali Dr. Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü Elazığ Eski Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu'ya, Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü Tekirdağ Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'a, Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz'e, Türk İdareciler Özel Hizmet Ödülü Aydın eski Karacasu Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı'ya ve Gaziantep Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e verildi.

Kaynak: İHA