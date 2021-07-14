Bakan Soylu başarılı operasyonları böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: 'Bunların inlerine gireceğiz' dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." ifadeleri ile operasyonların başarısını anlatırken; geçen yıl PKK'ya sadece 24 kişinin katılabildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

15 Temmuz'dan sonra 476 bin 116 adet terör operasyonunun yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Sadece PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: 'Bunların inlerine gireceğiz' dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı.

"BOĞAZLARINA ÖYLE BİR SARILDIK Kİ ÖRGÜTE ANCAK 24 KİŞİ KATILABİLDİ"

15 Temmuz'dan bugüne kadar ikna yoluyla 932 örgüt elemanı silah bıraktı, örgütten kaçtı ve teslim oldu. Eskiden bu hain PKK yılda 5 bin eleman katılırdı. Etrafını öyle bir sardık ki boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl sadece 53 kişi bu yıl da 5'i yurtdışında 2'si Almanya 2'si Belçika olmak üzere 24 kişi katılabildi."

"101 EYLEMİ OLUŞMADAN ENGELLEDİK"

Bakan Soylu, şu şekilde devam etti: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Yıllardır darbelerle terbiye etmek istedikleri bir ülkenin nasıl bir yük altında neyi başardığını özetlemek için anlatıyorum. Bu devleti küçümsemesinler diye anlatıyorum. Bu ülkeye dil uzatanların, ileri geri konuşup bu ülkeyi aşağılamaya çalışanların karşılarında nasıl bir dağ olduğunu göstermek için anlatıyorum.

Hepimizin sorumlulukları farklı, hepimizin sorumlulukları çoktur. Ailelerinin her şeyi çektiler, darbe gördüler, bir başbakanın idamını yaşadılar. Her şeyi yaşadılar, ABD ve Avrupa'dan parmak sallamaları yaşadılar.

"GÜCÜNÜZ, DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN VERMELİDİR"

Bizim mesleğimiz, sizin bugünden sonra atacağınız adım, kutlu yürüyüş iki şeyi kaldırmaz: Birincisi rehavettir. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksınız. Her zaman zihninizle, öğrendiklerinizle, komutanların sizinle öğrettikleriyle beraber sürekli düşünen, uygulayan, hazır olan bir anlayış içinde olacaksınız. Bizim mesleğimizin ikinci kâbusu rutindir. Kendinizi yetiştireceksiniz. Birbirinize güç vereceksiniz, siz komandosunuz, siz dünyanın en güçlü komandolarısınız... Herkes sizi kıskanmalı. Siz dünyanın 1 numaralı komandosusunuz. Gücünüz, cesaretiniz, kuvvetiniz düşmana korku dosta güven vermelidir."