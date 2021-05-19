Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı
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Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çıktığı televizyon programında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı. Bakan Soylu, "Son seçimden bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,5 altına düşmedi. Aceleleri ve telaşları bu. AK Parti 40-40,5 seviyesi. MHP 10,5-11 seviyesi. CHP'nin de oy oranını da söyleyeyim. Yüzde 20,5'la 21. Yüzde 19'u da gördü" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, son dönemde sıkça konuşulan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.

Muhalefetin erken seçim iddialarıyla ilgili Bakan Soylu, "Son seçimden bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,5 altına düşmedi. Aceleleri ve telaşları bu. AK Parti 40-40,5 seviyesi. MHP 10,5-11 seviyesi. Konda'nın araştırması da öyle bizim yaptıklarımız da öyle. CHP'nin de oy oranını da söyleyeyim. Yüzde 20,5 ile 21. Yüzde 19'u da gördü. Bir yıldır bu bantta oyları. Asimetrik hamleleri biz yaptık. Ne yaptığımızı biliyoruz. Türkiye'yi parlamenter siyaset üzerinden istikrarsızlaştırmaya" dedi.

MERAL AKŞENER'İN NETANYAHU BENZETMESİNE TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesine ilişkin Bakan Soylu, "Meral Akşener'in dediği yakışır mı? Akşener bugüne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? O insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz" diye konuştu.

Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı
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