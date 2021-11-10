İçişleri Bakanı Soylu, AGİT PA Başkanı Cederfelt ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) görüşme, basına kapalı yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, terörle mücadele, düzensiz göç ve sınır güvenliği konuları ele alındı.