Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL - Haberler | Politika

Son dakika genel haberi... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'u kabul etti. Kabul öncesinde GAMER şeref defteri imzalanmasının ardından ikili kabul için İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nuna geçti. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti
Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti
Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti
Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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