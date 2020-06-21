Bakan Selçuk: Teknolojiyi bıçak gibi görüyorum, ne için kullandığınız önemli
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Bakan Selçuk: Teknolojiyi bıçak gibi görüyorum, ne için kullandığınız önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum.

Bakan Selçuk: Teknolojiyi bıçak gibi görüyorum, ne için kullandığınız önemli
21.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:24

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir" dedi.  

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Bingöl, Giresun ve Bayburt'ta görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. Bingöl'deki meslektaşlarına merkez üssü Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremden dolayı bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin donanımı ve mesleki gelişimleri için çaba gösterdiklerini belirtti. Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım tek tek öğrencileriyle ilgilenerek uzaktan eğitim sürecindeki yükü omuzladı" dedi.

'OKULLARIMIZI SAĞLIKLA AÇACAĞIZ'Görüşmeye, okul bahçesinde kurdukları deprem çadırından katılan ilkokul öğretmeni Büşra Beçene, tüm zorluklara rağmen öğrencilerinin her an yanında olmak için gösterdiği gayreti anlattı. Bakan Selçuk da öğretmenlerin bu bölgede yaptıkları işlerin çok değerli olduğunu belirterek, her türlü destekle yanlarında olduklarını vurguladı. Öğretmenlerin okulların açılacağı ilk gün ile ilgili 'öğrencileriyle halay çekmek', 'uçan balonlara yapacakları etkinlikleri yazıp göğe bırakmak', 'fidan dikmek', 'açık hava sineması kurmak' gibi hayallerini dinleyen Selçuk, çocukların ruhlarına dokunmanın her şeyden önemli olduğunu, tüm bu yapılanların da eğitimin bir parçası olduğunu söyledi. Selçuk, "Öğrencilerinizle sohbet etseniz bu Türkçe dersidir. Bir fidan dikseniz bu hayat bilgisi dersidir. İnanın sizleri dinledikçe gözüm hiç arkada kalmıyor. Bütün çabalarınızda yalnız olmadığınızı bilin. Biz buradayız, sizin hizmetinizdeyiz. İmkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya talibiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatıp, okullarımızı sağlıkla açacağız" diye konuştu.ÖĞRETMENLER, PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİGiresun'daki buluşma ise yöresel giysiler içindeki tarih öğretmeni Salih Uzun'un, oğlu ve yeğenleriyle birlikte kemençe eşliğindeki gösterisiyle başladı. Giresun'da öğrenci takımlarının yürüttüğü robot, insansız hava aracı gibi projeler hakkında bilgi veren öğretmenler, MEB Robot Yarışması'nın kentte yapılmasını istedi. Öğrencilerin bu çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk, Anadolu şehirlerinde bu tür organizasyonların daha çok sahiplenildiğini belirterek, başlangıç olarak Giresun robot takımı ile EBA TV'de yayınlanmak üzere çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.'TEKNOLOJİYİ BIÇAK GİBİ GÖRÜYORUM'Bakan Selçuk, Bayburt'taki meslektaşlarıyla yaptığı görüşmede de öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki taleplerini dinledi. Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde teknoloji bağımlılığına ilişkin endişelerini dile getiren öğretmenlere ise şöyle seslendi: "Teknoloji bağımlılığı nasıl önlenir? Çocukların hangi yaşta ne kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır? EBA'da bu konuda dokümanlar var. Buradan faydalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir. Her şeyi yerli yerince değerlendirmekte fayda var."

Buluşmada ayrıca görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, ahşap üzerine yakma tekniği kullanarak, Bakan Selçuk'u resmettiği tabloyu hediye etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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