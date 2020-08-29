Bakan Selçuk'tan "Özel okullarda indirim olacak mı?" sorusuna yanıt: Herkesin yapması konusunda bir mutabakat var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin "Özel okullarda indirim olacak mı?" şeklindeki sorusuna, "Okula göre değişen bir durum söz konusu, ama herkesin yapması konusunda bir mutabakat var" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısının ardından bir gazetecinin "Özel okullarda indirim olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İndirim konusunun okula göre değişecek bir durum olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Ama herkesin yapması konusunda bir mutabakat var" dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyuran Selçuk, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZEL OKULLARDA İNDİRİM OLACAK MI?

Bir basın mensubunun, "Özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerinizin olduğunu biliyoruz. Velilerin indirim talepleri var. Buradan somut bir sonuç çıktı mı?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

"Tabii özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıldı. Her bir okulun ayrı ayrı şartları, ücreti nelerdir. Bunlarla ilgili birtakım çözümleme çalışmaları yapıldı. Biz özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da bir deklarasyonu oldu. Biz bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Bizimle ilgili bir başka husus da vergi ve benzeri hususlar konusunda veli lehine bazı kolaylaştırmalar neler olabilir? Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde belirli bir noktaya gelmiş olacağız. Netleşen konu şu, velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları için de diyalog içindeyiz.

Bu işin başında biz her öğrencimizi zorlayarak, devam şartıyla bu işi takip noktasında birtakım iş ve işlemler yapamadık. Çünkü henüz altyapı hazır değildi. Gerek devamla ilgili, gerek ölçme-değerlendirmeyle ilgili bazı belirlemeler öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştıracak."