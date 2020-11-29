Bakan Selçuk: Soru setlerimiz 38 milyon kez görüntülendi
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Bakan Selçuk: Soru setlerimiz 38 milyon kez görüntülendi

29.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:41
Bakan Selçuk: Soru setlerimiz 38 milyon kez görüntülendi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav grubu öğrencileri için hazırlanan dijital soru paketlerinin bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav grubu öğrencileri için hazırlanan dijital soru paketlerinin bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından sınav grubu öğrencileri için hazırlanan soru paketleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, mesajında, "Sınav grubu öğrencilerimiz için farklı becerileri hedefleyen 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlamıştık. İlginin nasıl olduğunu sorduğumda gelen cevap: 'Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi Hocam' oldu. Gayretleriniz için teşekkürler çocuklar" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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