Bakan Selçuk Samsun'da
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Bakan Selçuk Samsun'da

28.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:46
Bakan Selçuk Samsun'da

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi.

Samsun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Selçuk, valilik binası girişinde Vali Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, ardından valilik şeref defterini imzaladı, basına kapalı ziyarette Vali Dağlı ile makamında görüştü. Bakan Selçuk, Samsun programı kapsamında gün içerisinde çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılacak.

  


Bakan Selçuk Samsun'da
Bakan Selçuk Samsun'da
Bakan Selçuk Samsun'da
Bakan Selçuk Samsun'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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