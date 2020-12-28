Bakan Selçuk: "İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini teşvik etmek için Normalleşme Desteğini başlattık....

Bakan Selçuk: "İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini teşvik etmek için Normalleşme Desteğini başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık.