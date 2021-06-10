Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi
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Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - Haberler | Güncel

- Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, 'İnşallah' cevabını verdi.

- Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, 'İnşallah' cevabını verdi.

Eskişehir'e bir takım ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen 'Yunus Emre'yi Bilir Misin' isimli sergiyi gezdi. Ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Selçuk'u kapıda partililer karşıladı. Bakan Selçuk ile fotoğraf çektiren anneler, çocuklarının eğitimleri hakkında konuştu. Bu sırada annelerden Sadife Tiryaki, daha önceden hazırlamış olduğu yazıyı Bakan Selçuk'a uzatarak talebini iletti. Selçuk ise bir süre anneyi dinledi.

Bakan ile konuşmasını anlatan Sadife Tiryaki, şunları söyledi;

"Öğretmenlerimizin ek atamasını konuştum. Benim çocuğum da dahil, çocuklarımız ek atama için mülakatlara girdiler. Ek atama bekliyorlar. Bakanımız 'İnşallah' dedi. Çok sevindik. İnşallah biz de bekliyoruz çocuklarımızın adına."

Bakan Selçuk ardından partililerle buluştu.

Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi
Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi
Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi
Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi 'İnşallah' diyerek sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu

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