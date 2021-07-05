Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
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Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak

Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da konuştu. Selçuk, "Yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par'la Açık ve Net programında, eğitim gündemine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Selçuk, merakla beklenen Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında konuştu.

"SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK"

Öğrenciler ve aileler tarafından merakla beklenen sonuçların 26 Temmuz'da açıklanacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız. Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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