Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına katıldı.

Yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "2'inci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

"2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.

"TATİLDE HER GÜNE ÖZEL ETKİNLİK"

Size 'ekrandan uzak kalın' diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. 'Onun yerine ne yapalım?' sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık. "Birlikte 23 Gün" tatil etkinlikleri adı verdiğimiz etkinliklerle her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Tatil etkinliklerinde içeriğinde, harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak etkinlikler var. Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırladık.

"ÖĞRETMENLERİMİZE HER ZAMAN ŞÜKRAN DUYGULARIM VAR"

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum. Öğretmenlerinize her zaman şükran duygularım var, sizleri yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum."



