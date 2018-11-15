Bakan, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı Ali Bakan, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Av. Ali Bakan, seçim gezileri kapsamında Kale, Pütürge ve Doğanyol'da AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

İlk olarak Kale'yi ziyaret eden Bakan, burada ilçe başkanı Cemal Çiçek ve partililerle görüştü. İlçe Başkanı Çiçek, Bakan'a çıktığı bu yolda başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi Aday adayı Bakan ise, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde hayırlı olmasını dileyerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizlere görev verdiği takdirde Malatya'mız için hazırladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Göreve geldiğimiz zaman Malatya'mızın 20 yılını belki de 50 yılını planlayacağız. Yapacağımız projelerle Malatya'mız daha modern hale gelecektir. Sağlık sektörünü Kale ilçemizde yaygınlaştırmamız lazım, merkeze biraz uzak olacak ama, buralarının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Bu planlamayı yaptığımız zaman, Kale ilçemiz daha modern bir ilçe olacak. Kale ilçemiz Malatya'mız için çok değerli bir ilçe, seçimlerde her zaman AK Parti'ye destek vermiştir. Önümüzdeki yerel seçimlerde de Kale'nin Türkiye geleninde örnek olacağını düşünüyoruz. Halkımız her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuştur" şeklinde konuştu.

Daha sonra Pütürge ve Doğanyol ilçelerini de ziyaret eden Av. Ali Bakan, burada partililerin yanı sıra ilçe esnafını da ziyaret ederek sohbet etti. Bakan, yerel seçimlerde AK Parti'nin Malatya başta olmak üzere birçok şehirde yine güçlü bir şekilde çıkacağını söyleyerek vatandaşlara, seçilmesi durumunda büyükşehir belediyesine yapacağı projelerden bahsetti. - MALATYA