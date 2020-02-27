Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın incelemelerde bulunması KİLİS - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki temasları kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'nda...

27.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:01
Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan görüntüler

Ticaret Bakanı 'ın gelişi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın incelemelerde bulunması KİLİS - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki temasları kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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