Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın incelemelerde bulunması KİLİS - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki temasları kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'nda...
27.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:01
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan görüntüler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın incelemelerde bulunması KİLİS - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki temasları kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA