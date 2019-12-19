: Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü

19.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:40

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Kaynak: AA

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