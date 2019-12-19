Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü
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Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

19.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:40

Ticaret Bakanı , 'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil ile görüşmesi BRÜKSEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Pekcan, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Hogan ile görüştü
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