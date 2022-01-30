Son dakika haber! BAKAN PAKDEMİRLİ, ULUABAT GÖLÜ'NE YABAN ÖRDEĞİ SALDI

BURSA (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'ne yaban ördeği bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Pakdemirli, ilk olarak yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamaları için Uludağ Milli Parkı içinde yer alan Çobankaya mevkisinde doğaya yem bıraktı. Daha sonra Türkiye'nin tek leylek köyü olan Eskikaraağaç Mahallesi'ne gelen Pakdemirli, burada Tahnit Sergi Salonu'nu gezip, Uluabat Gölü'ne de 50 yaban ördeği saldı.

'TÜRKİYE'DE 14 TANE RAMSAR ALANIMIZ VAR'

Sulak alanlara dikkati çeken Bakan Pakdemirli, Sulak alanlar, geçmişteki değeri bilinmemekle beraber 'bataklık' dediğimiz sulak alanların bir çoğu kurutulma yöntemine gidilmiştir. Halbuki gerçekten doğayı besleyen ve biyolojik çeşitliliği besleyen önemli bir konumdadır. 1994 yılından itibaren Ramsar Sözleşmesi'ne Türkiye taraf olmuştur. Ramsar alanı dediğimiz yerler hem sulak alanlar, hem de bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardır. Bugün Türkiye'de 14 tane Ramsar alanımız var. Toplamda ise 94 tane koruma alanımız var. Bu toplam yaklaşık 1 milyon hektar alana tekabül etmektedir. Her zaman olduğu gibi ve daima yeşil alanlarımı tabiat alanlarımızı korumak için çalışıyoruz dedi.