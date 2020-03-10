Bakan Pakdemirli: "Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor"
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Bakan Pakdemirli: "Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor"

Bakan Pakdemirli: "Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor" "Zirai Don Uyarı Sistemi ile çiftçilerimiz önümüzdeki 4 günde don riski olup olmadığını görebilmektedir" "Bir bölgede verim alınacak hayvan ve bitki cinsinin belirlenmesinden bitki gelişimine kadar en önemli...

10.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:20
Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor"

"Zirai Don Uyarı Sistemi ile çiftçilerimiz önümüzdeki 4 günde don riski olup olmadığını görebilmektedir"

"Bir bölgede verim alınacak hayvan ve bitki cinsinin belirlenmesinden bitki gelişimine kadar en önemli faktörlerden biri meteorolojik şartlardır"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üretiminde meteoroloji verilerinin kullanımıyla verimlilik artışı hedeflendiğini belirterek, bir bölgede verim alınacak bitki ve hayvan cinsinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden birinin meteoroloji olduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin himayesinde Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin arasında imzalandı.

Türkiye Don Takvimi, Bitki Sıcağa ve Soğuğa Dayanıklılık Haritaları, Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama Programı gibi çalışmalarla üreticilere planlama aşamasında bir yerde ilk defa yetiştirilmesi düşünülen bitkilerin o yöreye uygun olup olmadığı konusunda ciddi destek sağlandığını kaydeden Pakdemirli, "Zirai don risk haritalarımız var. 5 günlük zirai don beklentisine dair. Zirai don takvimimiz, bitkilerin sıcak ve soğuğa dayanıklılık programı yeni dönemde devreye girdi. İklim değişikliği son derece önemli, buda meteorolojinin önemini artırıyor. Bana göre her kişi evden çıkarken meteorolojik bilgi alırsa ayağı kaymaz. Yapmış olduğunuz işlerle ilgili riskleri kontrol etmek mümkün olur" diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkisiyle meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında kullanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Pakdemirli, bu amaçla, geliştirilen zirai meteorolojik uygulama ve ürünlerin daha çok sayıda üreticiye ulaştırılması, üreticilerin de planlamalarını bu bilgiler doğrultusunda yapmaları için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün birçok kurum ve kuruluş ile protokol imzaladığını ifade etti.

Protokolün amacına ilişkin konuşan Pakdemirli, "Maksadımız hayvancılılık, tarım ve süt üretiminde verimliliğini artırmak. Bilgiye, bilginin yorumlanmasına verdiğimiz önem önümüzdeki birkaç yılın bilgi çağı olacağını kabul edersek her alandaki bilginin önemli olduğunu gösteriyor. Süt üretimindeki verimi meteoroloji sayesinde ve üreticilerin verdiği hizmet sayesinde artırıyor olacağız. Üreticilerimiz ihtiyaç duyduğu tarımsal meteorolojik bilgilere, tahmin ve uyarılara anında erişim sağlayabilecektir. Bu protokol ile ülkemiz tarım ve hayvancılığına büyük katkılar sağlanacaktır" dedi.

Protokol ile 307 alt birlik ile 740 ilçede 250 bini aşkın üreticiye hizmet veren Merkez Birliği tarafından meteorolojik verilerin daha etkin kullanımının sağlanarak, meteorolojik uyarıların süt üreticilerine etkin şekilde ulaştırılması, böylelikle muhtemel zararların en aza indirilmesi ve ayrıca akıllı tarım uygulamalarına geçişte işbirliği yapılması hedefleniyor.

Bakan Pakdemirli: 'Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor'

Kaynak: İHA

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Bakan Pakdemirli: "Süt üretiminde meteoroloji verileriyle artış hedefleniyor"

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