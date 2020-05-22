Bakan Pakdemirli: Hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'unu yapmış olacağız ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 milyon TL'ye mal olan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini...

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 milyon TL'ye mal olan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini yapmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 70 milyon TL'ye mal olan ve 60 bin dönümlük tarım arazisini suyla buluşturan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açıldı. Törene, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özşavlı, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve bakanlık yetkilileri katıldı. Programda konuşan Pakdemirli Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını söyledi.

'HUBUBAT VERİMİ 2 KATINA ÇIKACAK'Sulama sistemi ile arazilerdeki nadas durumunun ortadan kalkacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'müz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekardan 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek."Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli, "Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir" şeklinde konuştu.'İLK 6 AYDA TOPLAM HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNİN YÜZDE 79'U ÖDENMİŞ OLACAK'Hayvancılık desteklemeleri kapsamında, üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin 5,1 milyar liralık kısmının Mayıs ayı sonu itibariyle ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah Haziran ayında da 131 milyon Türk Lirası besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA