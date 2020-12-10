Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı "Mülayim'e" altın hediyesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evlerinde beslediği ve adını "Mülayim" verdikleri buzağıya altın gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evlerinde beslediği ve adını "Mülayim" verdikleri buzağıya altın gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evini ziyaret etti.

Ziyarette, Gönül ailesine Bakan Pakdemirli'nin selamlarını ileten Yılmaz, ekranlarda gördükleri haber sonrası çok duygulandıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin, buzağının, ailenin evinde adeta kuvöz ortamı oluşturularak bakılması, hayvanı yaşatmak için her türlü çabanın sarf edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun üzerine Sayın Bakanımız, sizlere bir hediye takdim etmek istedi. Ben de bugün buraya gelerek Sayın Bakanımızın hem selamlarını getirdim hem de hediyesini iletmek üzere buradayım. Sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Aile erken doğan buzağıyı yaşatmak adına elinden geleni yaparak örnek bir davranış sergilemiştir." diyen Yılmaz, "Aile aynı zamanda ülke hayvancılığının gelişmesine ve hayvan mevcudunun artmasına ciddi katkı sağlamaktadır. İnşallah bu ailemiz bundan sonra işletmesini daha da büyütür. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Karadeniz bölgesinde buzağı ölümlerinin son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çeken Yılmaz, böyle duyarlı insanlar sayesinde buzağı ölüm oranın azaldığının altını çizdi.

Yılmaz, daha sonra yanında getirdiği çeyrek altını Gönül ailesine takdim etti. Altını alan Kılabdan Gönül ise kurdele yardımıyla altını buzağın boynuna taktı.

Aile, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti

Altın hediyesini alan Kılabdan Gönül, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan ve hediyesini gönderen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileterek, "Biz elimizden geldiğince bu buzağıyı büyütüp daha sonra ait olduğu yere bırakacağız." dedi.

Çıkan haberlerin ardından kendisini çok sayıda kişinin arayarak bu duyarlılığından dolayı tebrik ettiğini aktaran Gönül, iki oğlunun olduğunu, "Mülayim" adını verdikleri buzağıya üçüncü evlatları gibi bakmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Osman Gönül ise Bakan Pakdemirli'nin hediyesi karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim de eve gelerek buzağının sağlığını kontrol etti.

Veteriner hekimin yaptığı kontrolde hayvanın sağlıklı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay