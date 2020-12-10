Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı "Mülayim'e" altın hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı "Mülayim'e" altın hediyesi

10.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:31
Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evlerinde beslediği ve adını "Mülayim" verdikleri buzağıya altın gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evlerinde beslediği ve adını "Mülayim" verdikleri buzağıya altın gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin evini ziyaret etti.

Ziyarette, Gönül ailesine Bakan Pakdemirli'nin selamlarını ileten Yılmaz, ekranlarda gördükleri haber sonrası çok duygulandıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin, buzağının, ailenin evinde adeta kuvöz ortamı oluşturularak bakılması, hayvanı yaşatmak için her türlü çabanın sarf edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun üzerine Sayın Bakanımız, sizlere bir hediye takdim etmek istedi. Ben de bugün buraya gelerek Sayın Bakanımızın hem selamlarını getirdim hem de hediyesini iletmek üzere buradayım. Sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Aile erken doğan buzağıyı yaşatmak adına elinden geleni yaparak örnek bir davranış sergilemiştir." diyen Yılmaz, "Aile aynı zamanda ülke hayvancılığının gelişmesine ve hayvan mevcudunun artmasına ciddi katkı sağlamaktadır. İnşallah bu ailemiz bundan sonra işletmesini daha da büyütür. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Karadeniz bölgesinde buzağı ölümlerinin son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çeken Yılmaz, böyle duyarlı insanlar sayesinde buzağı ölüm oranın azaldığının altını çizdi.

Yılmaz, daha sonra yanında getirdiği çeyrek altını Gönül ailesine takdim etti. Altını alan Kılabdan Gönül ise kurdele yardımıyla altını buzağın boynuna taktı.

Aile, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti

Altın hediyesini alan Kılabdan Gönül, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan ve hediyesini gönderen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileterek, "Biz elimizden geldiğince bu buzağıyı büyütüp daha sonra ait olduğu yere bırakacağız." dedi.

Çıkan haberlerin ardından kendisini çok sayıda kişinin arayarak bu duyarlılığından dolayı tebrik ettiğini aktaran Gönül, iki oğlunun olduğunu, "Mülayim" adını verdikleri buzağıya üçüncü evlatları gibi bakmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Osman Gönül ise Bakan Pakdemirli'nin hediyesi karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim de eve gelerek buzağının sağlığını kontrol etti.

Veteriner hekimin yaptığı kontrolde hayvanın sağlıklı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

İlgili Haberler

Prematüre buzağı 'Mülayim'i' evlerinde besliyorlar
Prematüre buzağı "Mülayim'i" evlerinde besliyorlar
Prematüre buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Prematüre buzağıya evinde bebek gibi bakıyor
Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı (2)
Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı "Mülayim'e" altın hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:34:38. #1.14#
title