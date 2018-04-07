Bakan Özlü, "Dijital Teknolojinin Ulaştığı En Son Noktayı Türkiye'nin Otomobilinde Görücüye...

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın düzenlediği Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumunda (İBPF) konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dijital teknolojinin ulaştığı en son noktayı Türkiye'nin otomobilinde görücüye çıkaracağız" dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu (İBPF) İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Başkanı Bahattin Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, konuşmacılar, çok sayıda vakıf üyesi ve öğrenci katıldı.

3 ayrı oturumdan oluşan programda, Dijital Dönüşüm Hikayeleri, Dijital Dönüşüm Liderleri ve Kripto Paralar başlıkları altında düzenlenen panellerle konusunda uzman konuşmacılar, katılımcıları bilgilendirdi.

"Metal yakayı da konuşmanın zamanı geldi"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Her sanayi devrimi, kendinden önceki üretim, tüketim ve pazarlama yöntemlerini kökünden değiştirdi. Aynı şekilde içinden geçmekte olduğumuz dördüncü sanayi devrimi de bütün üretim süreçlerini kökünden etkilemeye devam ediyor. Robotlar, sensörler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik gibi kavramlar günlük hayatta kullandığımız kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda artık beyaz ve mavi yakanın yanında metal yakayı da konuşmanın zamanı geldi. Yapılan araştırmalar, ifade edilen bilgiler 2019 yılına kadar tüm dünyada 2 buçuk milyon endüstriyel robotun, metal yakalının iş başı yapacağını gösteriyor" dedi.

"Türkiye'de kullanılan endüstriyel robot sayısı, 12 bin rakamına ulaşmış durumda"

Türkiye'nin endüstriyel robot sayısında dünyada 22'nci sırada bulunduğunu aktaran Bakan Özlü, "Dünyada kullanılan endüstriyel robotların yüzde 65'i Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Bu robotların yarısı otomotiv sektöründe kümelenmiş durumda. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de endüstriyel robot kullanımımız da artıyor. Türkiye'de kullanılan endüstriyel robot sayısı 12 bin rakamına ulaşmış durumda. Türkiye bugün endüstriyel robot sayısında dünyada 22'nci sırada bulunuyor. Dolayısıyla 'Sanayi 4.0'ın başrol oyuncuları olan robot teknolojilerinin üretim süreçlerinde ağırlığını hissedeceğimiz bir dönemin içindeyiz" dedi.

"Dijital milli yol haritamızı belirledik"

Bakan Özlü dijital atılım programının bu ay içinde paylaşılacağını dile getirerek, "Dijital kalkınma bizi geleceğe taşıyacak en etkili enstrümanların başında geliyor. Bu gerçekten hareketle Türkiye'nin dijital geleceği için dijital milli yol haritamızı belirledik. Dijital atılım programımızı hazırladık. '4. Sanayi devrimi' ve dijitalleşmeye bütünlük içinde bakan bir çalışma yaptık. Hem sanayi devrimindeki pozisyonumuzu güçlendirecek hem de dijital kalkınmamızın önünü açacak olacak dijital atılım programımızı bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız. Biz bakanlık olarak bu yol haritası çok önemsiyoruz. Bu yol haritasında temel amacımız bilgi teknolojilerinde ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına çıkarmaktır. Yol haritamızdaki ortak noktamız yerli ve ileri teknoloji üreten dijital bir Türkiye oluşturmaktır" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye'nin otomobili dijital dönüşümün ve dijital teknolojinin bir ürünü olacak"

Türk sanayisinin yeni rotasının dijital atılım olduğunu söyleyen Bakan Özlü, "Dijital atılım yapan merkez ülkelerden biri olmak için doğru bir vizyon ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu manada 'Türkiye'nin otomobili' projesi dijital atılım vizyonumuzun somutlaştığı en önemli teknolojik platformlardan birisi olacak. Türkiye'nin otomobili dijital dönüşümün ve dijital teknolojinin bir ürünü olacak. Türkiye'nin sermayesiyle Türk mühendisleriyle ve elli yılı aşan otomotiv tecrübemizle küresel düzeyde dikkat çeken bir marka oluşturacağız. Dijital teknolojinin ulaştığı en son noktayı Türkiye'nin otomobilinde görücüye çıkaracağız" dedi. - İSTANBUL