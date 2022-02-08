Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı
AA, Ferhat Barulay - Güncel
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Son dakika haberi: Bakan Özer'in öğrencilerle voleybol oynaması Bakan Özer'in öğrencilerle sohbet etmesi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Özer'in öğrencilerle voleybol oynaması
Bakan Özer'in öğrencilerle sohbet etmesi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı.
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