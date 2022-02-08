Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı

AA, Ferhat Barulay - Güncel
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Son dakika haberi: Bakan Özer'in öğrencilerle voleybol oynaması Bakan Özer'in öğrencilerle sohbet etmesi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Özer'in öğrencilerle voleybol oynaması

Bakan Özer'in öğrencilerle sohbet etmesi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı.

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Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı

Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı

Son dakika haber! Bakan Özer, Mahmut Ramazanoğlu AİHL açılış törenine katıldı

AA / Ferhat Barulay - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Marşı, Konser, Güncel, Haber

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