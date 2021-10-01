Bakan Özer'den 'Öğretmeni sınıftan kovan' kaymakam hakkında yorum: Esefle kınıyorum - Haberler
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Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam hakkında yorum: Esefle kınıyorum

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında "Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Esefle kınıyorum. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz " ifadelerini kullandı.

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın ziyaret ettiği Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği sınıfta 'Hoş geldiniz' diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni 'Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle' diyerek kovması gündeme bomba gibi düştü. Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayın yaşandığı doğrulanırken, gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

BAKAN'DAN DA YORUM GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer de katıldığı canlı yayında, konuyla ilgili yorumda bulundu. Mahmut Özer, "Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle koronavirüs sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum.

"GEREKLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz."

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Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildiArtvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Bakan Özer'den
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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