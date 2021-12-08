Bakan Özer, "Birlikten Sevgi Doğar" temalı resim yarışmasının kazananlarına ödüllerini takdim etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca, "Birlikten Sevgi Doğar" teması ile 81 ilden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen resim yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler ise ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in elinden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Birlikten Sevgi Doğar' temalı bir resim yarışması düzenlendi. Yarışmayı kazanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir ödül töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, "Milli eğitim ile ilgili hakikaten okul öncesinden yükseköğretime kadar; sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Yükseköğretim Kurulu da farkındalık ve hizmet kalitesi ile ilgili sürekli çalışıyor. Büyük bir emek var bunun arkasında. Ailelerimizi ve öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney'in çizdiği resmi değerlendiren Bakan Özer, "Okulu ne olarak çizmiş kardeşimiz? Kalp olarak çizmiş. Okul kalp. Yani sevginin olduğu bir mekan. Hiçbir ayrımın olmadığı, herkesin eşit olduğu, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği bir mekan. Onu vurgulamak istemiş çok tebrik ederiz" şeklinde konuştu.

Sergide esprili anlar da yaşandı

Sergide esprili anlar da yaşandı. Yarışmada birincilik ve üçüncülük kazanan resimlerin sahibi olan öğrenciler, bu resimlerini Bakan Özer'e hediye etmek istediklerini dile getirirken, yarışma ikincisi olan Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ise resmini kendi evine götürmek istediğini söyledi. Bunun üzerine resmi öğrenciden alabilmek için eğlenceli bir pazarlığa girişen Bakan Özer, "Okuluna bir yemekhane yaptıralım. Kütüphaneleri zaten yaptırıyoruz tüm okullarımıza, kütüphanesiz okulumuz kalmayacak bu ayın sonuna kadar. Bir de okulunuzda el becerilerinizi güçlendirmek için bir atölye kuralım. Bir bilim laboratuvarı kuralım. Resim atölyesi kuralım ama resmi alacağım. Öğrencimiz büyük pazarlık yaptı" diye konuştu.

İllerden dereceye giren öğrencilerin eserleri de sergilendi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il birincileri seçildi. Bu birinciler arasından Türkiye çapında dereceye girenler, oluşturulan komisyonca 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde belirlendi. Türkiye birincisi Antalya Manavgat Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Alya Doğan oldu. Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ikincilik, Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney üçüncülüğe layık görüldü. Türkiye derecelerinin yanı sıra illerde dereceye giren eserler, Milli Eğitim Bakanlığı merkez binası fuaye katında sergiye açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törende dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.